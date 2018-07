Na grama sintética, Inter vence São José e avança para final do Gaúcho

O Internacional venceu o São José por 1 a 0 neste sábado, na grama sintética do estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre, e avançou para a final do Campeonato Gaúcho. Ernando marcou o gol da classificação no duelo de volta - no primeiro jogo as equipes ficaram no empate sem gols no Beira-Rio.

Agora o time colorado aguarda o vencedor do duelo entre Juventude e Grêmio, que jogam neste domingo, às 16 horas, na Arena Grêmio, para saber quem será o adversário na final. No jogo de ida, a equipe de Caxias do Sul fez valer seu mando de campo e venceu por 2 a 0.

As equipes fizeram um jogo de muita marcação neste sábado, muito brigado e com poucas chances de gol. O Inter teve muita dificuldade para chegar à meta adversária na etapa inicial e a melhor oportunidade veio apenas aos 38 minutos. Andrigo recebeu no lado esquerdo da área e rolou para Anderson, que mandou uma bomba com muito perigo.

Na etapa final, o time colorado melhorou um pouco. Aos 25, Paulão cruzou na área, David cortou errado e a bola sobrou para Andrigo. Wagner chegou na hora e evitou o primeiro gol dos visitantes. Cinco minutos depois, o Inter conseguiu abrir o placar. Depois do cruzamento na área, Paulão tocou de cabeça para Ernando, que mandou uma bomba para o fundo das redes.

À frente do marcador, o Inter passou a cozinhar a partida. Os jogadores passaram a tocar a bola e esperar o São José no campo de defesa. O time anfitrião tinha dificuldades para criar oportunidades, mas vendeu caro a classificação.