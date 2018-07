Na história do futebol, um Palmeiras e Santos de novembro de 1981

Está registrado na história do futebol: no dia 1º de novembro de 1981, o Santos virou o jogo para cima do Palmeiras por 3 a 2, em partida realizada no Morumbi. Era um domingo à tarde e o encontro valia pelo octogonal do segundo turno do Campeonato Paulista. Quem apitou o duelo foi o árbitro João Leopoldo Ayeta. 22.928 torcedores dividiam o estádio. Naquele tempo, as torcidas brigavam menos faziam mais festas. O torcedor, neste vídeo encontrado no Youtube, poderá matar saudade de grandes jogadores do seu time. Palmeiras e Santos se enfrentam neste sábado, no estádio do Palmeiras, pela primeira fase do Paulistão.