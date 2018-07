Na Holanda, mães entram em campo com atletas em homenagem

Homenagens ao Dia das Mães por parte dos clubes de futebol é algo comum. No Brasil, os atletas costumam atuar com o nome delas em suas camisas. Já na Holanda, antes do jogo entre Ajax e Cambuur começar pelo campeonato nacional, os jogadores do time mais tradicional do país europeu passaram pelo túnel e entraram no gramado da Amsterdam ArenA, neste domingo, de mãos dadas com suas mães.

Os atletas entraram também com um buquê de flores, que foram entregues a suas progenitoras antes do início do jogo.

Em seu Twitter, o Ajax anunciou o vídeo com a frase: "Dia das mães! Se eles não podem nos visitar em dia de jogo, nós os visitaremos". Antes da partida, elas foram recepcionadas na sede do clube, onde tomaram café da manhã e conversaram com diretores da equipe. Como o evento foi idealizado pela organização do clube, os jogadores do Cambuur fizeram a tradicional passagem pelo túnel segurando a mão de crianças.

A campanha parece ter dado sorte ao time. Diante de sua torcida, o Ajax ganhou por 3 a 0, se mantendo na segunda colocação, chegando aos 71 pontos no Campeonato Holandês e garantindo vaga nos playoffs da Liga dos Campeões da próxima temporada. O vencedor do torneio foi o PSV, que garantiu matematicamente o título há duas semanas.