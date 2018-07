Na Holanda, torcida do PSV protesta contra rede Wi-Fi no estádio

Mesmo com a goleada por 6 a 1 diante do NAC Breda pelo Campeonato Holandês, nem tudo foi festa para os torcedores do PSV Eindhoven. No último sábado, durante a partida pela segunda rodada do torneio, a torcida organizada do clube da casa protestou contra a rede de Wi-Fi gratuita que foi disponibilizada no Philips Stadion.

Durante o jogo, os torcedores ergueram faixas contra o uso da rede com a inscrição "F... o Wi-Fi, apoie o time". Para os fãs, que também colocaram outros cartazes como "Você pode se sentar em casa" e "Junto em pé", a distribuição da rede no campo faz com que os torcedores parem de prestar atenção na partida para 'brincar' com o celular. O clube pede o contrário: que os torcedores olhem para campo e não para a tela do celular.

Em comunicado por meio de seu site oficial, o PSV afirmou que o Philips Stadion é o primeiro estádio a ser equipado com rede extensa de Wi-Fi. O objetivo dos organizadores é fazer com que os torcedores divulguem suas experiências em jogos do clube por meio das redes sociais, de modo a abrir um link para todas as postagens relacionadas ao time, que lidera o Campeonato Holandês em duas rodadas disputadas.