Na Ilha do Retiro, Sport busca reagir contra o Vitória no Brasileirão

Depois de quatro jogos seguidos sem pontuar, o Sport enfrenta o Vitória, neste domingo, às 18h30, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro, sob a pressão da torcida, já impaciente por um resultado positivo. O clube soma 36 pontos e se encontra na nona colocação.

Depois do treino da última sexta-feira, o técnico Eduardo Baptista não definiu o time. Ele gostou do desempenho da equipe no segundo tempo do jogo contra o Grêmio - na última quarta), quando perdeu por 2 a 0 - e tenta uma formação que possa proporcionar um melhor rendimento, mas ainda tem dúvidas no meio de campo.