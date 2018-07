Na internet, torcedores se manifestam sobre lanterna do Palmeiras

Enquanto uns picham os muros e partes do novo estádio do clube, outros utilizam as redes sociais para se manifestar. No Twitter, no Instagram e no Facebook, torcedores criticam a diretoria e os jogadores do Palmeiras após a derrota para o Sport por 2 a 1, quarta-feira à noite, resultado que fez o time cair para a lanterna do Campeonato Brasileiro pela primeira vez em 16 rodadas.

Além dos palmeirenses revoltados, corintianos, são paulinos e santistas também se manifestam nas redes sociais com brincadeiras, piadas e montagens da situação do rival na temporada. Há provações envolvendo o super-herói Lanterna Verde e o caminho para um possível terceiro rebaixamento da equipe no torneio nacional em pleno ano do seu centenário.

Há dez jogos sem ganhar no Campeonato Brasileiro e com o técnico Ricardo Gareca ameaçado pela pressão, o próximo desafio do Palmeiras no torneio é sábado, em partida contra o também ameaçado Coritiba, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo.