Na Irlanda, Alisson estreia no Liverpool em goleada por 5 a 0 sobre o Napoli

A estreia do goleiro Alisson no Liverpool não poderia ter sido melhor. Neste sábado, em um amistoso de pré-temporada disputado no Aviva Stadium, em Dublin, na Irlanda, o time inglês não tomou conhecimento do Napoli e aplicou uma goleada por 5 a 0. O atual vice-campeão da Liga dos Campeões da Europa contou com quase todos os seus titulares, incluindo seu trio de ataque formado pelo brasileiro Roberto Firmino, pelo egípcio Mohamed Salah e pelo senegalês Sadio Mané.

+ Com golaço de Shaqiri, Liverpool goleia o Manchester United em amistoso

+ Com gols de Salah e Mané, Liverpool vence o Manchester City em amistoso

+ Karius volta a falhar e Liverpool é derrotado pelo Borussia Dortmund

Titular da seleção brasileira do técnico Tite na Copa do Mundo da Rússia, Alisson foi contratado junto à Roma e se apresentou ao seu novo clube há uma semana. Mas o pouco tempo de treinamento não fez diferença, pois o goleiro não foi muito exigido.

O Liverpool foi arrasador no início do confronto. Logo aos três minutos, quando os italianos mal tinham conseguido ficar com a bola, James Milner recebeu na entrada da área de Mané e, usando a perna esquerda, abriu o placar. Cinco minutos depois, Wijnaldum aproveitou cruzamento de um escanteio da esquerda, levou a melhor pelo alto e cabeceou para ampliar.

Sem dar chances para o Napoli, agora com técnico novo - Carlo Ancelotti assumiu no lugar de Maurizio Sarri, que foi para o Chelsea -, o Liverpool seguiu dominando as ações com tranquilidade. O trio de ataque formado por Salah, Mané e Firmino mostrou que continua muito entrosado e deu muito trabalho para a zaga italiana.

Na defesa, somente aos 30 minutos Alisson fez a sua primeira defesa pelo novo clube. O brasileiro foi bem no lance e impediu o gol do atacante Lorenzo Insigne, que arriscou um chute de fora da área.

No segundo tempo, mesmo com as trocas feitas pelo técnico alemão Jurgen Klopp, o Liverpool não diminuiu o ritmo. Aos 13 minutos, Salah pegou uma sobra após disputa dentro da área, ajeitou e de canhota mandou no ângulo direito alto do goleiro Karnezis. Aos 28, Origi bateu da entrada da área, o arqueiro do Napoli defendeu, mas, no rebote, Sturridge apareceu para fazer o quarto. O quinto veio aos 32, quando Alberto Moreno, pela esquerda, acertou um belo chute.

Antes de estrearem por seus campeonatos nacionais, Liverpool e Napoli ainda jogarão de forma amistosa nesta semana. O time inglês encara outra equipe italiana, o Torino, nesta quarta-feira. O clube italiano jogará duas vezes contra rivais alemães - nesta terça enfrenta o Borussia Dortmund e no domingo pega o Wolfsburg.

Pelo Campeonato Inglês, os comandados de Jurgen Klopp estreiam no próximo sábado contra o West Ham, no estádio Anfield Road, em Liverpool. Já a equipe celeste fará o seu primeiro jogo pelo Campeonato Italiano uma semana depois, no dia 18, contra a Lazio, em Roma.