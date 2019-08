Na Itália, Wolverhampton surpreende e bate Torino na luta por vaga na Liga Europa

Com a realização de 21 jogos nesta quinta-feira, a Liga Europa teve o início da briga pelas vagas na fase de grupos. Pela rodada de ida dos playoffs da segunda competição de clubes mais importante do continente, alguns favoritos venceram, mas a grande surpresa aconteceu na Itália. No estádio Olímpico, em Turim, o Wolverhampton surpreendeu o Torino e venceu por 3 a 2, levando vantagem para o duelo da volta na semana que vem na Inglaterra.

Quem começou bem a disputa por um lugar na fase de grupos foi o PSV Eindhoven, que fez 3 a 0 no Apollon Limassol, jogando na Holanda, com gols de Mohammed Ihattaren, Cody Gakpo e Dumfries. Agora tem ótima vantagem para a partida de volta no Chipre.

Na mesma situação está outra equipe holandesa. O Feyenoord aplicou o mesmo 3 a 0 no Hapoel Be'er Sheva, de Israel, em Roterdã. Também venceram nesta quinta-feira o Espanyol (2 a 1 no Zorya Luhansk, da Ucrânia), o Celtic (2 a 0 no AIK, da Suécia) e o Copenhague (3 a 1 no Riga, da Estônia).

Semifinalista da edição passada - caiu para o Chelsea, que viria a ser campeão batendo o Arsenal na decisão -, o Eintracht Frankfurt tropeçou na rodada de ida. Na França, o clube alemão foi derrotado pelo Strasbourg por 1 a 0.

O Linfield, clube da Irlanda do Norte que acumula mais de 200 títulos em sua história, deu um passo importante para disputar a primeira fase de grupos de uma competição continental de sua história. Jogando em casa, venceu o Qarabag, do Azerbaijão, por 3 a 2 e tem a vantagem do empate no segundo jogo.