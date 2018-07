Na Juventus, Aquilani diz viver seu melhor momento

"Eu estou me sentindo bem e as lesões estão longe de mim. Tive algumas momentos difíceis, mas com muito trabalho eu tenho superá-los", afirmou Aquilani, em entrevista ao jornal esportivo italiano Corriere dello Sport, nesta terça-feira.

Formado na Roma, Aquilani foi negociado com o Liverpool em 2009, mas teve poucas oportunidades. Agora, é um dos principais jogadores da Juventus, que está em quarto lugar no campeonato Italiano, seis pontos atrás do líder Milan.