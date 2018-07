Na Juventus, Cristiano Ronaldo já pode enfrentar o Real Madrid no começo de agosto

Após nove anos com a camisa do Real Madrid, Cristiano Ronaldo acertou sua transferência para a Juventus, da Itália, mas o reencontro com o ex-clube pode levar menos tempo que o esperado. É possível que daqui menos de um mês, o astro português enfrente sua ex-equipe, em torneio de pré-temporada nos Estados Unidos.

Juventus e Real Madrid, além de outras equipes, vão participar da Copa dos Campeões internacionais nos Estados Unidos e no dia 4 de agosto está prevista a realização do jogo entre os dois times.

Antes, o novo clube de Cristiano Ronaldo vai enfrentar o Benfica, dia 28 de julho, e a seleção de astros da MLS (campeonato americano). A Juventus ainda não confirmou a contratação do jogador, embora o Real Madrid já o tenha feito. Logo, ainda não há a confirmação do jogador participar ou não da partida do próximo dia 4 de agosto.

Na Juventus, Ronaldo terá o novo desafio esportivo que tanto buscava, com a responsabilidade de tornar a hegemonia nacional do clube em resultados expressivos a nível europeu. Se vem de sete títulos italianos consecutivos, o time de Turim não fatura uma Liga dos Campeões desde 1995/1996 - a outra de sua história aconteceu em 1984/1985.