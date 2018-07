Na lanterna, Atlético-GO terá estreia de Mahatma Gandhi Depois da derrota para o penúltimo colocado Figueirense, na quarta-feira passada, o lanterna Atlético-GO parece não ter mais chances de escapar do rebaixamento no Brasileirão. Mas os jogadores do time goiano prometem lutar enquanto ainda houver esperanças matemáticas. E, com esse espírito, enfrentam o Inter neste sábado, a partir das 18h30, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 30ª rodada do campeonato.