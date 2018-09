Na lanterna com o Paraná, Claudinei Oliveira reencontra o Sport no Recife

Há menos de um mês, Claudinei Oliveira estava no comando do Sport no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 16h, na Ilha do Retiro, ele reencontrará o ex-time agora no comando do Paraná. O tricolor paranaense está na lanterna, há sete jogos sem vencer. O técnico quer aproveitar a leve vantagem por conhecer a equipe adversária para colocar o Paraná novamente no caminho das vitórias.

"Temos a nosso favor o fato de eu conhecer as características dos atletas, mas eles também sabem a minha forma de jogar. Algumas jogadas ensaiadas que trabalhávamos lá não posso usar aqui porque saberiam como evitar. A vantagem não é muito grande. Temos que analisar a forma do Sport jogar com o novo treinador e tentar anular os pontos fortes. Vai ser um jogo difícil, mas que poderemos sair com os três pontos", prevê o técnico.

Claudinei Oliveira ganhou duas boas notícias para o duelo. Um dos destaques do time na temporada, o lateral Júnior cumpriu suspensão na derrota para o Corinthians por 1 a 0 e retorna ao time titular. Já o atacante Carlos foi liberado pelo departamento médico e fica como opção no banco de reservas.

Carlos disputa uma vaga com Caio Henrique no meio-campo, enquanto Johnny Lucas e Jhonny brigam pela posição de Leandro Vilela, expulso no último final de semana. O treinador levará a dúvida até minutos antes do início da partida.

O jogo contra o Sport é considerado um duelo de seis pontos, porque ambos lutam contra o rebaixamento. O Paraná é o lanterna, com 15, enquanto a equipe pernambucana soma 20, na 18ª posição.