Na lanterna da Série B, ABC demite técnico Márcio Fernandes

Contratado no mês passado para substituir Geninho com a missão de livrar o ABC do rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, Márcio Fernandes foi demitido na manhã desta segunda-feira após ficar apenas cinco jogos no comando. A derrota sofrida para o Internacional, por 3 a 0, no Frasqueirão, pela 21ª rodada, acabou sendo a gota d'água.

Insatisfeito com o aproveitamento de apenas 26,6% - uma vitória, um empate e três derrotas -, o presidente Judas Tadeu se reuniu com outros membros da diretoria alvinegra no último domingo e tomou a decisão de demitir Márcio Fernandes.

A diretoria agora trabalha em busca de um novo treinador. Enquanto isso, o preparador físico Ranielle Ribeiro será o responsável por comandar os treinamentos. Sem ganhar há quatro jogos e vindo de três derrotas seguidas, o ABC tem 16 pontos e ocupa a lanterna. A próxima partida será no sábado, contra o Vila Nova, em Goiânia.