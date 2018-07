Na lanterna da Série B, Márcio Azevedo deixa Vila Nova

Márcio Azevedo assumiu o Vila Nova após a saída de Waldemar lemos, que abandonou o clube alegando que não acreditava que os jogadores poderiam render sem receber os salários. Com um bom histórico - estava no Mogi Mirim, liderando a Série C -, ele até começou bem, mas caiu depois.

Sem Márcio Azevedo, a diretoria do Vila Nova já anunciou que o então auxiliar técnico Christian Lauria comanda o time diante do Icasa, nesta terça-feira, em Goiânia, pela 23ª rodada da Série B. Mas o clube ainda busca um substituto para ocupar o cargo que ficou vago.