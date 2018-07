Na lanterna das Eliminatórias da Eurocopa, Grécia demite técnico uruguaio Na lanterna do Grupo F das Eliminatórias da Eurocopa de 2016, com apenas dois pontos em seis partidas disputadas, a Grécia anunciou nesta terça-feira a demissão do técnico Sergio Markarian. A saída do treinador acabou sendo decretada após a segunda derrota para a modesta seleção de Ilhas Faroe, sendo a última delas ocorrida em 13 de junho, fora de casa.