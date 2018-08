Na lanterna do Brasileirão, Paraná Clube demite Rogério Micale

O Paraná Clube anunciou na noite desta terça-feira a demissão do técnico Rogério Micale. O clube é o atual lanterna do Campeonato Brasileiro, com 14 pontos, e vinha de uma sequência de três derrotas e um empate. De acordo com nota publicada no site do clube, a decisão foi em comum acordo.

“Foi pelo bem do clube. Saio chateado por não ter conseguido os resultados, mas na certeza de ter feito um bom trabalho”, disse o treinador. “Nossos números, de uma forma geral, não são ruins. Na grande maioria dos jogos, tivemos posse de bola, troca de passes, finalizações. Mas, sei que futebol, no final, se resume a bola na rede. Por isso, decidimos, em comum acordo, por antecipar o fim do vínculo”, prosseguiu Micale.

O técnico deixa a equipe após 24 jogos, com aproveitamento de 38,8%. Nos 18 jogos que esteve à frente do Paraná no Campeonato Brasileiro foram três vitórias, cinco empates e dez derrotas. No total, foram cinco meses e meio no clube.

“Não foi uma mudança simples. Conversamos muito durante todo o dia e, em conjunto, decidimos que era a hora de uma troca, pensando acima de tudo no clube. Mas, por tudo o que fez, o Micale terá sempre o nosso respeito e portas abertas no Paraná Clube”, afirmou o presidente Leonardo de Oliveira.

Além de Rogério Micale, também deixa o clube o auxiliar-técnico Fabinho Santos. O Paraná volta a campo contra o Internacional, no próximo domingo, às 11h, no estádio Beira-Rio, pela 19ª rodada do Brasileirão. A diretoria do Paraná ainda não informou quem comandará a equipe nos próximos treinamentos.