Na lanterna do Grupo D, Corinthians dá mais um dia de folga ao elenco

Lanterna do Grupo D com apenas 10 pontos e sem vencer um jogo pelo Campeonato Paulista desde o dia 2 de fevereiro - já são cinco rodadas - o elenco do Corinthians ganhou um dia extra de folga.

LEIA TAMBÉM > Corinthians empata com o Novorizontino e mantém pressão no Paulistão

A programação inicial visava folga ontem e reapresentação hoje, mas o clube divulgou que os atletas vão retornar aos treinos apenas amanhã. Hoje, resta ao corintiano torcer para que o Red Bull Bragantino não some pontos contra a Ponte Preta.

Se o Bragantino vencer, abrirá quatro pontos de diferença, faltando três rodadas para o fim da fase de grupos. O Guarani já tem 13 e cinco gols de saldo. O Corinthians soma 10 pontos e apenas dois de saldo.

Apesar das más atuações e falta de resultados, o técnico Tiago Nunes mantém a confiança na classificação. "Nossa distância para os líderes é pequena ainda e vamos fazer por merecer a classificação", disse.

Neste domingo, o Novorizontino divulgou uma nota criticando as declarações do treinador, que após o empate em 1 a 1 no sábado, fez duras críticas ao gramado do estádio do clube interiorano. Na nota, o Novorizontino destaca o alto investimento no campo e lembra que a empresa que cuida de seu campo é a mesma responsável pelo gramado da Arena Corinthians.

O meia Pedrinho deve ser a novidade do time para o duelo com o Ituano, no domingo. Ele chegou ontem em Portugal para acertar os últimos detalhes com o Benfica e deve retornar ainda essa semana ao Brasil