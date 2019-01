Na lanterna do Inglês, Huddersfield Town demite técnico David Wagner

Na lanterna do Campeonato Inglês, o Huddersfield Town demitiu nesta segunda-feira o técnico alemão David Wagner. De acordo com o clube, a saída foi de comum acordo entre as partes. Na última posição da tabela, a equipe soma apenas duas vitórias em toda a temporada até agora.

"O treinador deixa o clube após discussões detalhadas com o Conselho de Diretores, com ambas as partes concordando que este é o melhor caminho para o futuro do clube", registrou o clube, em comunicado.

Wagner, de 47 anos, chegou ao clube em novembro de 2015. Na temporada seguinte, 2016/2017, ele conduziu a equipe à primeira divisão do futebol inglês pela primeira vez em 45 anos. Na primeira divisão, o clube era candidato a rebaixamento, mas se manteve na elite do país.

Nesta temporada, contudo, o time vem apresentando futebol inferior em comparação ao campeonato passado. O Huddersfield tem apenas 11 pontos e obteve apenas uma vitória em 22 jogos até agora.

"Sob o seu comando, nós conquistamos muitas coisas no gramado que superam qualquer coisa em nossa memória. E fomos muito bem, além das minhas expectativas mais inesperadas como presidente e torcedor", afirmou o presidente do clube, Dean Hoyle.

O dirigente confirmou que o novo treinador do clube será Mark Hudson, que já vai assumir para o próximo jogo do Huddersfield na temporada. No domingo, pelo Inglês, a equipe terá pela frente o Manchester City, atual campeão e vice-líder da competição.