Na lanterna do Italiano, Benevento tem capitão suspenso por doping

Lanterna do Campeonato Italiano, o Benevento recebeu mais uma notícia ruim. O capitão da equipe, Fabio Lucioni, foi suspenso por um ano após testar positivo em exame antidoping.

A Agência Antidoping da Itália impôs a punição após ter encontrado o esteroide clostebol em uma amostra do teste realizado após a derrota por 1 a 0 do Benevento para o Torino, em setembro de 2017, pelo Campeonato Italiano.

Além disso, a entidade também suspendeu o médico do Benevento, Walter Giorgione, por quatro anos por ter administrado o esteroide a Lucioni em um spray. Tanto o zagueiro como o médico devem apelar das suas punições.

Lucioni, de 30 anos, foi contratado pelo Benevento em 2014, tendo ajudado a equipe a ascender da terceira divisão para a primeira, sendo que a atual participação é a primeira do clube na elite do futebol italiano.

O Benevento, porém, faz péssima campanha no torneio nacional, ocupando a lanterna com apenas dois pontos somados em 20 rodadas. A punição tem efeito retroativo desde outubro, o que deverá permitir a Lucioni voltar a jogar nos primeiros meses da próxima temporada, ainda que provavelmente na segunda divisão do futebol da Itália.