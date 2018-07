Na lanterna, Espanyol demite técnico após derrota

Ex-jogador do clube catalão entre 1994 e 2000 e entre 2004 e 2006, Pochettino tinha contrato com a equipe até 30 de junho de 2014, mas acabou não resistindo no cargo após a derrota por 2 a 0 para o Getafe, sofrida em casa, no último domingo.

Pochettino estava no comando do Espanyol desde 19 de janeiro de 2009 e assumiu a equipe após a demissão de José Manuel Esnal. Agora, ainda sem um substituto definido para o treinador argentino, a equipe voltará a campo nesta quarta-feira, quando jogará novamente em casa, desta vez contra o Sevilla, pela Copa do Rei.