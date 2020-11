Na lanterna, Goiás busca primeira vitória com Enderson Moreira

A partida marcada para as 20h30 deste domingo, na Serrinha, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão, é encarada como uma decisão pelo Goiás. Não apenas por ser contra o Vasco, um concorrente direto contra a zona da degola, mas porque pode aliviar a situação de Enderson Moreira.

Desde que foi contratado para o lugar de Thiago Larghi, o treinador não conseguiu nenhuma vitória. São cinco derrotas e dois empates. Um aproveitamento de apenas 9,5%.

Com o time na lanterna do Brasileirão, com apenas 11 pontos e dois jogos a menos, o presidente Marcelo Almeida teve uma semana de reuniões, com membros da comissão técnica e também os líderes do elenco.

"Fiz uma reunião extremamente produtiva com os atletas. Digo produtiva porque foi uma reunião olho no olho, cara a cara. Foi uma conversa muito franca com vários líderes do grupo e senti verdades", disse o mandatário esmeraldino à Rádio Sagres 730.

Em relação ao time que perdeu para o Red Bull Bragantino, por 2 a 0, na última rodada, Enderson Moreira deve colocar o zagueiro Heron e o volante Breno nos lugares de Fábio Sanches e Ratinho, respectivamente. Na esquerda, a dúvida está entre Caju e Jefferson.