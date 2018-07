Na lanterna, Hamburgo demite treinador após três rodadas

Convivendo mais uma vez com o risco do rebaixamento mesmo em começo de temporada, o Hamburgo resolveu mudar seu comando após somente três rodadas de Campeonato Alemão. Nesta terça-feira, o diretor de comunicação da equipe, Jörn Wolf, disse ao site oficial da Bundesliga, a competição naiconal, que o treinador Mirko Slomka foi demitido após duas derrotas e um empate. Ele assumiu a vaga que era de Bert Van Marwijk em fevereiro deste ano e após passar muito sufoco na edição passada do Campeonato Alemão, conseguiu livrar o time do rebaixamento somente nas fases classificatórias, quando empatou em 1 a 1 fora de casa com o Greuther Fürth (o resultado no Imtech Arena havia sido um empate sem gols).

Nesta temporada, o time do norte da Alemanha possuía expectativas de começar melhor após Slomka ter tempo para trabalhar e depois das chegadas de reforços como Valon Behrami, Cleber e Lewis Holtby, além da permanência do meia Rafael Van der Vaart. No entanto, o Hamburgo empatou sem gols com o Colônia, perdeu para o Paderborn por 3 a 0 e para o Hannover no último domingo por 2 a 0, que foi a gota d'água para a decisão da diretoria.

Ainda sem um nome definido para comandar a equipe, o Hamburgo, que ocupa a lanterna do Campeonato Alemão, volta a campo sábado e encara o atual vencedor da Liga, o Bayern de Munique. A partida, marcada para a Imtech Arena, começará às 10h30.