Na lanterna, Náutico tem 3 desfalques contra Atlético-PR Ocupando a incômoda posição de lanterna no Campeonato Brasileiro, com apenas oito pontos, o Náutico deve ter três desfalques para a partida contra o Atlético Paranaense, neste sábado, às 18h30, na Arena Pernambuco, pela 17.ª rodada. O goleiro Ricardo Berna apresentou um problema no olho e por isso, provavelmente, não terá condições de jogo. De acordo com o médico Múcio Vaz, o atleta teria sofrido algum tipo de lesão em função da entrada de um corpo estranho em seu olho.