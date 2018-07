Na lanterna, Ney Franco admite que Flamengo está no 'fundo do poço'

O técnico Ney Franco exibiu preocupação com o momento ruim do Flamengo no Campeonato Brasileiro após a derrota por 2 a 1 para o Atlético Paranaense, na noite de quarta-feira, em Macaé, pela décima rodada. O resultado deixou o time na lanterna da competição, e o treinador admitiu que o time está no "fundo do poço".

Assim, ele aposta no trabalho para recuperar o time. "Existe o desgaste e a cobrança, mas é o momento de termos equilíbrio. Nós chegamos lá no fundo. Agora é firmar o pé e reverter a situação", disse.

Desde o seu retorno ao comando do Flamengo, Ney Franco ainda não venceu, com três empates e três derrotas. E ele garantiu não saber as razões para um desempenho tão ruim do time. "É difícil explicar uma sequência negativa dessas. É algo inédito para mim, mas tenho que passar tranquilidade", afirmou.

Ney Franco defendeu o trabalho desenvolvido na intertemporada e pediu para que não sejam feitas avaliações precipitadas. "Não podemos avaliar o trabalho em cima de um jogo apenas. Vamos esperar pela evolução na próxima partida", comentou.

Com apenas sete pontos em dez rodadas, o Flamengo tentará se reabilitar no próximo domingo, às 16 horas, quando vai enfrentar o Internacional no Beira-Rio.