Na lanterna, Portuguesa anuncia contratação do técnico Guto Ferreira

SÃO PAULO - Preocupada com a situação delicada da Portuguesa, na lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas sete pontos, a diretoria do clube resolveu trocar seu comando técnico. Após confirmar a demissão de Edson Pimenta, o clube anunciou a contratação de Guto Ferreira, ex-Ponte Preta.

O novo técnico assume o cargo nesta segunda-feira, às 15 horas, no Canindé, quando será apresentada oficialmente. A informação foi confirmada no final da noite de domingo pela assessoria de imprensa do clube, que viveu uma semana agitada.

A diretoria da Lusa chegou a se reunir anteriormente para decidir sobre a permanência de Pimenta, que ganhou uma última chance. Mas a sua situação ficou insustentável após a derrota para o Atlético-PR, por 3 a 2, sábado à noite, no Canindé.

Após o término da nona rodada do Brasileirão, o time rubro-verde ficou com apenas sete pontos, ao lado do Náutico, que derrotou o Internacional por 3 a 0 e está em vantagem no número de vitórias: 2 a 1. A campanha da Lusa é muito ruim, com uma vitória, quatro empates e quatro derrotas.

Guto Ferreira ficou pouco mais de oito meses no comando da Ponte Preta, desde o Brasileiro do ano passado. Neste período, manteve o time na elite do Campeonato Brasileiro em 2012, foi campeão paulista do Interior em 2013 e, pela primeira vez, deixou a Ponte na terceira fase da Copa do Brasil sem fazer os jogos de volta nas duas primeiras fases.