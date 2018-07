Na lanterna, Prudente demite técnico Roberval Davino

Uma reunião realizada no último domingo definiu que Roberval Davino não é mais técnico do Grêmio Prudente. Segundo o presidente do Conselho Deliberativo do clube, Walter Sanches, e homem forte do futebol, a decisão foi tomada em comum acordo entre as duas partes. O anúncio oficial da saída, contudo, aconteceu somente na manhã desta segunda-feira.

Roberval Davino ficou sete jogos no comando do time de Presidente Prudente, somando uma vitória, dois empates e quatro derrotas. Seu substituto será o diretor de futebol Fábio Giuntini, que fica até o final do Campeonato Paulista. No término do ano passado, ele comandou a equipe na reta final do Brasileirão.

O Grêmio Prudente amarga a lanterna do Campeonato Paulista, com apenas cinco pontos. Nesta quarta-feira, o time terá pela frente o Iraty-PR, em casa, pela partida de volta da primeira fase da Copa do Brasil. No confronto de ida, o time paranaense venceu por 3 a 1.