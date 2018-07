Na lanterna, técnico do Stuttgart pede demissão após derrota

Insatisfeito com o rendimento do Stuttgart na temporada, o técnico Armin Veh pediu demissão nesta segunda-feira. A gota d'água foi a derrota para o Augsburg, no domingo, que levou sua equipe para a lanterna do Campeonato Alemão.

"Foi uma decisão difícil porque o clube e o time estão no meu coração, mas eu estava convencido de que era a decisão correta", afirmou o treinador, que tem bom histórico pela equipe. Em 2007, ele liderou o time em busca do título alemão.

Veh voltou ao clube no início da temporada com a missão de reerguer a equipe, que não conseguiu repetir nos últimos anos as performances de 2007. Mas não teve sucesso. Em 12 jogos, o Stuttgart venceu apenas dois e perdeu sete, três deles consecutivos. "O time é melhor do que sua colocação na tabela, mas nove pontos em apenas 12 jogos é muito pouco", disse o treinador. O Stuttgart ainda não revelou o nome do substituto de Veh.