Na liderança, Abel Braga diz que Internacional foi 'brilhante'

"Estou muito feliz. Temos um time que acredita em si próprio. Taticamente hoje [sábado] o Inter foi simplesmente brilhante. Está na hora de reconhecermos isso", declarou o treinador, ao fim do triunfo por 2 a 1 sobre os paranaenses.

Além do desempenho em conjunto, o Inter, para Abel, contou com grandes atuações individuais de Alan Patrick e Alex. "Não me agrada falar individualmente, mas tivemos dois jogadores que subiram muito de produção e isso nos fez não depender tanto do Aránguiz e do D''Alessandro. Foram o Alex e o Alan Patrick", disse.

Patrick foi o autor do gol decisivo, que assegurou o triunfo dos anfitriões. "Claro que o time está de parabéns, pois a virada foi bonita. Temos que ressaltar o comportamento da equipe depois que tomou o gol. Mas antes do gol a gente também estava bem no jogo", ponderou.