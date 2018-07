Na liderança, Manchester City admite estar pressionado

O Manchester City chegou a ter cinco pontos de vantagem na liderança, mas agora está com os mesmos 45 pontos do segundo colocado Manchester United, sendo que ficou na frente por causa dos critérios de desempate (saldo de gols). "Há todo tipo de pressão e nós estamos sentindo isso", reconheceu o goleiro Joe Hart, um dos titulares do líder do campeonato.

Na próxima rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City terá um complicado jogo fora de casa contra o Sunderland, marcado para domingo. Enquanto isso, o Manchester United entra em campo já no sábado, quando recebe o lanterna Blackburn.

E os dois rivais voltam a jogar logo na sequência, sem muito tempo de recuperação. Na rodada seguinte, o Manchester City faz clássico em casa com o Liverpool na terça-feira, enquanto o Manchester United visita o perigoso Newcastle na quarta.

"Jogar duas vezes em 48 horas fará a diferença neste momento, mas nós temos uma boa concentração e isso é importante em janeiro (quando o calendário é apertado no futebol inglês)", disse Mancini. "Estamos confiantes de que podemos fazer um bom trabalho. O United tem um time forte, mas nós somos fortes suficiente para conseguir isso (o título)."