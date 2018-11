Na Liga das Nações, Suécia vence a Turquia e vai decidir vaga contra a Rússia

Com um gol de pênalti marcado pelo capitão Andreas Granqvist, a Suécia derrotou a Turquia por 1 a 0, neste sábado, na cidade turca de Konya, em jogo válido pelo Grupo 2 da Liga das Nações B - espécie de segunda divisão da competição recém-criada pela Uefa.

Com o resultado, os suecos alcançaram os quatro pontos e vão decidir diante da Rússia, dona de sete, nesta terça-feira, em Estocolmo, o primeiro lugar do grupo, que vai garantir a vaga na Liga das Nações A. Com três pontos, a Turquia foi rebaixada para a Liga das Nações C.

O resultado foi injusto, pois os turcos foram melhores durante os 90 minutos. Com pelo menos duas belas defesas, o goleiro sueco Robin Olsen foi o destaque da partida.

Na Liga das Nações D, pelo Grupo 4, Kosovo goleou Malta, fora de casa, por 5 a 0 e manteve o primeiro lugar, com 11 pontos. O Azerbaijão, jogando em casa, passou pelas Ilhas Faroe por 2 a 0 e chegou aos nove.

Na última rodada, Kosovo só precisa de um empate nesta terça-feira, em casa, para garantir a liderança da chave e o acesso à Liga das Nações C. Malta recebe Ilhas Faroe, na mesma data, em um jogo que nada vale.