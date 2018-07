Na linha do Majestoso, relembre expulsões polêmicas em 2015

No futebol, é raro o lance de uma expulsão que não é unanimemente questionado, além de, na maioria das vezes, ser decisivo para o resultado de uma partida. No Brasil, a arbitragem, muitas vezes 'atrapalhada', já levantou diversos cartões vermelhos discutíveis neste início de temporada.

Nesta quarta-feira, durante o clássico entre Corinthians e São Paulo, que decidia a vida da equipe do Morumbi na Copa Libertadores, Sandro Meira Ricci distribuiu três cartões vermelhos. Pressionado pela 'malandragem' de jogadores e pela temperatura do jogo, o árbitro começou a 'roubar a cena' aos 18 minutos do primeiro tempo, ao expulsar Emerson Sheik após o atacante ter dado uma rasteira em Rafael Tolói. O zagueiro são-paulino havia desferido um pisão em Emerson no lance anterior.

Já no segundo tempo, sobrou para Mendoza e Luis Fabiano, mais uma vez. O árbitro enxergou uma tentativa de agressão do colombiano contra o são-paulino, que 'valorizou' demais o lance ao ir ao chão com as mãos no rosto (a cotovelada havia atingido seu braço). Resultado: segundo amarelo para o atacante e vermelho direto para o corintiano, deixando o campo com muitos espaços e o São Paulo em superioridade numérica, o que gerou uma série de questionamentos de torcedores do Corinthians. Relembre outros casos parecidos ocorridos em 2015.