Na lista do Barcelona, Lucas Lima pode deixar Santos no final do ano

O meia Lucas Lima, do Santos, faz parte de uma lista de reforços do Barcelona para a próxima temporada, tem boas possibilidades de ser contratado pelo clube espanhol, mas ainda não assinou contrato. Jornais da Espanha falam no acerto, noticiado também pelos sites da FOX Sports e da ESPN.

Fontes ouvidas pelo Estado afirmam que existem chances reais de contratação em função da proximidade e da influência que o pai de Neymar, Neymar Silva Santos, tem com a diretoria do clube catalão. Atualmente, a carreira de Lucas Lima é gerida pelo grupo do empresário. Neymar não chegou a indicar o meia santista como reforço. Se concretizado o negócio, Lucas Lima ficaria no Santos até o final do ano e só seria transferido no início de 2018.

Os empresários do jogador também negam o acordo e indicam que a única proposta na mesa é a de renovação com o próprio Santos. A oferta de renovação é classificada como "muito boa". Lucas Lima receberia cerca de R$ 400 mil mensais, além dos valores de luvas, ou seja, bonificação pela assinatura do vínculo.

O contrato do meia com o Santos vence no próximo dia 31 de dezembro. A partir de 1.º de julho ele pode assinar contrato com qualquer outra equipe sem que o Santos seja ressarcido. Gripado, Lucas Lima está fora da partida desta quarta-feira contra o Vitória, no estádio Barradão, em Salvador, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.