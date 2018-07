Na luta contra degola, Figueirense tenta a reabilitação em casa contra o Santos Apesar de tropeçar diante do então lanterna Joinville na última rodada, o Figueirense conseguiu se manter fora da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A um ponto de entrar para a degola, o time catarinense agora tem a dura missão de vencer o Santos neste sábado, às 18h30, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 32.ª rodada, para continuar fora do grupo que vai disputar a Série B em 2016.