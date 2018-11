Na luta contra descenso, Vitória quer quebrar jejum de 5 jogos contra Atlético-PR

O Vitória comemorou de forma discreta o ponto conquistado no Recife no empate sem gols contra o Sport, na última quarta-feira, porque sabe que para fugir do rebaixamento vai precisar crescer ainda mais de produção. Sem vencer há cinco jogos, o time do técnico João Burse considera o jogo contra o Atlético-PR, neste sábado, às 19 horas (de Brasília), no estádio Barradão, em Salvador, pela 35.ª rodada, como importantíssimo para o futuro do clube no Campeonato Brasileiro.

"Confiança total. O grupo está motivado. Só não podíamos perder em Recife. Um ponto valioso que conquistamos. Jogaremos em casa agora, com confiança, com a nossa torcida. Ir em busca do resultado, que é a vitória que nos interessa", comentou João Burse.

Com pouco tempo para trabalhar, o elenco treinou no Recife na última quinta-feira antes de embarcar para Salvador. Fez um treino tático nesta sexta e iniciou o regime de concentração. Com 36 pontos, em 18.º lugar, o Vitória tenta fugir da zona de rebaixamento.

Burse já sabe que não vai poder contar com o lateral-esquerdo Marcelo Benítez, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com a saída do argentino, Fabiano volta a ser opção, mas Bryan também briga pela vaga. Na frente, Léo Ceará cumpriu suspensão e entra no lugar de André Lima, que deve voltar para o banco de reservas. Por fim, Aderllan deve ser mantido no time principal ao lado de Lucas Ribeiro no meio da defesa.

Quem também parece ter assumido a condição de titular é o goleiro João Gabriel, de apenas 21 anos. Ele é o quinto jogador que passou pela meta baiana neste ano. Antes já teve Fernando Miguel, Caíque, Elias e Ronaldo, mas nenhum deles passou confiança ao grupo e à torcida.