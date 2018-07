Na luta contra o Z-4, Figueirense e Coritiba empatam sem gols

Figueirense e Coritiba não saíram do 0 a 0 no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, em partida que fechou a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro e foi disputada neste domingo. Destaque para os goleiros Wilson e Gatito Fernández, que trabalharam para manter o empate sem gols.

O resultado foi ruim para o Figueirense, que ocupa apenas o 14º lugar, com 14 pontos, mas foi ainda pior para o Coritiba, que amarga a 19ª colocação, com apenas dez pontos somados na competição.

O jogo na primeira etapa foi fraco, com bastante erros de ambas as equipes e chutes sem direção. Os goleiros só puderam trabalhar em duas oportunidades. Aos cinco minutos, Wilson espalmou bem uma bola venenosa que saiu dos pés de Lins. O Coritiba chegou com perigo aos 21 minutos, com chute de primeira de Ruy que Gatito Fernández mandou para a linha de fundo.

O segundo tempo começou melhor e Wilson teve que fazer milagre logo aos cinco minutos, em cabeçada certeira de Rafael Moura após escanteio da esquerda. Na sequência, o goleiro do Coritiba espalmou chute de Ayrton. Minutos depois, o técnico Pachequinho foi expulso de campo.

Gatito Fernández voltou a trabalhar aos 20 minutos, com mais um chute de Ruy. O Coritiba teria a melhor chance aos 31 minutos, quando Leandro chutou rasteiro e a bola bateu na trave.

No meio de semana, o Coritiba tem clássico contra o Atlético-PR, no Couto Pereira, a partir das 21 horas de quarta-feira. O Figueirense joga no dia seguinte, contra o Palmeiras, em São Paulo, às 19h30.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE 0 X 0 CORITIBA

FIGUEIRENSE - Gatito Fernández; Ayrton, Marquinhos, Bruno Alves, Marquinhos Pedroso; Elicarlos, Jackson Caucaia, Bady, Dudu (Everton Santos), Lins (Ermel), Rafael Moura. Técnico: Vinícius Eutrópio.

CORITIBA - Wilson; Dodô, Luccas Claro, Juninho, Carlinhos; Edinho, João Paulo, Ruy, Juan (Leandro), Felipe Amorim (Iago); Kleber. Técnico: Pachequinho.

CARTÕES AMARELOS - Dudu, Jackson Caucaia, Elicarlos (Figueirense); Kleber e João Paulo (Coritiba).

CARTÃO VERMELHO - Pachequinho (Coritiba).

ÁRBITRO - Elmo Alves Resende Cunha (GO).

PÚBLICO - 6.192.

RENDA - R$ 67.910,00.

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).