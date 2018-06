Na luta contra o rebaixamento no Inglês, Southampton demite técnico

Em péssima fase e à beira da zona de rebaixamento no Campeonato Inglês, o Southampton anunciou nesta segunda-feira a demissão do técnico Mauricio Pellegrino. A diretoria optou pela saída do treinador de 46 anos dois dias depois de a equipe ser atropelada em casa pelo Newcastle, por 3 a 0.

O momento no Inglês é dos piores. Nas últimas 17 partidas da competição, o time venceu somente uma. Após a derrota pra o Newcastle, o próprio Pellegrino criticou a atitude do elenco e afirmou que alguns de seus jogadores haviam "desistido".

"O clube vai tentar apontar um novo treinador o mais rápido possível", informou o Southampton em nota. "A busca por um substituto já está em andamento". Além de Pellegrino, o diretor assistente Carlos Compagnucci e o assistente-técnico Xavier Tamarit também foram dispensados.

#SaintsFC can today confirm it has parted company with First Team Manager Mauricio Pellegrino: https://t.co/OmTEYzGOxe — Southampton FC (@SouthamptonFC) 12 de março de 2018

Pellegrino havia assinado contrato por três temporadas em junho do ano passado, semanas após ser demitido pelo Alavés. A péssima campanha à frente do time deixa o Southampton na 17.ª colocação, com 28 pontos, um à frente do Crystal Palace, que abre a zona da degola.