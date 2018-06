Na luta contra o rebaixamento, Southampton anuncia Mark Hughes como novo técnico

Apenas dois dias depois de demitir o técnico Mauricio Pellegrino, o Southampton anunciou nesta quarta-feira o substituto para o cargo. Na luta contra o rebaixamento no Campeonato Inglês, o clube optou pela experiência de Mark Hughes para tentar escapar da queda para a segunda divisão.

O Southampton anunciou que Hughes assinou contrato até o fim da temporada. Ele chega para substituir Pellegrino, que deixou o time após uma sequência de apenas um triunfo nas últimas 17 partidas e na 17.ª colocação na tabela, somente um ponto acima da zona de rebaixamento.

"O objetivo claro é permanecer na liga e ter certeza de que vamos jogar a primeira divisão no ano que vem. É aqui que o clube precisa estar, é aqui que nós devemos estar e nossa intenção é ficar aqui", declarou Hughes.

O próprio treinador foi demitido do Stoke City nesta temporada após deixar o clube na zona do rebaixamento. Como jogador, Hughes marcou época no Manchester United. Já como técnico, trabalhou também na seleção do País de Gales, no Blackburn, no Manchester City, no Fulham e no Queens Park Rangers.