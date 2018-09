Na luta contra o rebaixamento, Sport vence o Paraná e quebra jejum de 11 jogos

O jejum de vitórias do Sport no Campeonato Brasileiro finalmente terminou. Mas foi de forma dramática. Sem apresentar um futebol vistoso e com boa atuação do goleiro Magrão, o time pernambucano fez o dever de casa e bateu o Paraná por 1 a 0, na Ilha do Retiro, pela 22.ª rodada.

A última vitória do Sport havia sido há 86 dias, em 6 de junho e 11 jogos, diante do Atlético-PR, também por 1 a 0. Apesar do fim do jejum, o Sport continua na zona de rebaixamento, com 23 pontos. O time pernambucano não sofreu gol após dez jogos e esta foi a primeira vitória do técnico Eduardo Baptista, que tinha perdido três vezes. Ainda sem ganhar como visitante - um empate e dez derrotas -, o Paraná não vence há oito partidas e amarga a lanterna, com apenas 15 pontos.

A partida marcou o reencontro de Claudinei Oliveira com o Sport. Em agosto, o treinador entregou o cargo depois da derrota para o São Paulo na Ilha do Retiro e fez seu quarto jogo no Paraná, acumulando três derrotas e um empate.

A torcida levou um susto logo aos seis minutos. Rafael Grampola desviou de cabeça e Magrão fez grande defesa. No rebote, Cléber Reis acertou o travessão. No entanto, quem abriu o placar foi o Sport aos 14 minutos. Rogério cruzou, Andrigo deixou a bola passar e Gabriel bateu de primeira, no canto direito de Richard.

O Paraná chegou a empatar aos 23 minutos, mas a arbitragem assinalou de forma equivocada impedimento de Rafael Grampola, que havia completado cruzamento de cabeça. Na sequência, Andrigo só não ampliou para o Sport porque Richard fez grande defesa. Aos 35, Andrigo bateu na saída do goleiro e Cléber Reis salvou quase em cima da linha.

Na volta do intervalo, o Paraná por muito pouco não empatou aos sete minutos. Júnior chutou forte e a bola explodiu no travessão. Carlos balançou as redes no rebote, mas o assistente já marcava impedimento. Mesmo jogando em casa, o Sport chamava o adversário para cima e procurava ampliar no contra-ataque.

O Paraná quase chegou marcou aos 40 minutos. Nadson bateu colocado e Magrão fez grande defesa. No rebote, Carlos desviou, acertando a rede pelo lado de fora. Nos acréscimos, Marlone finalizou cruzado e Richard impediu o segundo gol da equipe pernambucana.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira, pela 23.ª rodada. O Sport encara o Bahia, às 19h30, na Fonte Nova, em Salvador, enquanto o Paraná recebe a Chapecoense, às 21 horas, na Vila Capanema, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 X 0 PARANÁ

SPORT - Magrão; Cláudio Winck, Ernando, Durval e Sander; Nonoca (Neto Moura), Fellipe Bastos, Gabriel (Ronaldo Alves) e Andrigo; Hernane e Rogério (Marlone). Técnico: Eduardo Baptista.

PARANÁ - Richard; Júnior, René, Cléber Reis e Igor; Jhonny Lucas (Wesley Dias), Alex Santana (Rodolfo) e Caio Henrique; Nadson, Silvinho (Carlos) e Rafael Grampola. Técnico: Claudinei Oliveira.

GOL - Gabriel aos 14 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Emerson de Almeida Ferreira (MG).

CARTÕES AMARELOS - Cláudio Winck, Magrão e Fellipe Bastos (Sport); Júnior e Jhonny Lucas (Paraná).

RENDA - R$ 88.950,00.

PÚBLICO - 13.966 pagantes.

LOCAL - Ilha do Retiro, no Recife (PE).