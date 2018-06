Na luta contra o rebaixamento, Stuttgart anuncia Tayfun Korkut como novo técnico

Um dia depois de demitir o técnico Hannes Wolf, o Stuttgart anunciou nesta segunda-feira o substituto para o restante do Campeonato Alemão. Na luta contra o rebaixamento e vivendo péssimo momento na competição, o clube apostou em Tayfun Korkut para buscar a recuperação.

+ Confira a classificação do Campeonato Alemão

Nascido em Stuttgart e formado nas divisões de base do clube, o ex-meio-campista Korkut assinou contrato até o meio de 2019. Como jogador, o alemão naturalizado turco jogou também no Fenerbahçe, na Real Sociedad, no Espanyol e no Besiktas, além da seleção nacional, pela qual atuou nas Eurocopas de 1996 e 2000.

Este será o quarto trabalho de Korkut como técnico, sendo que em nenhum ele conseguiu bons números. Na temporada passada, levou o Bayer Leverkusen a um decepcionante 12.º lugar no Alemão. Anteriormente, comandou o Kaiserslautern em 17 jogos (com apenas quatro vitórias) e o Hannover em 46 (com 14 triunfos).

Aos 43 anos, ele será o substituto de Wolf, que liderou o Stuttgart na volta à elite alemã na temporada passada. O treinador, no entanto, não resistiu à sequência de seis derrotas nas últimas sete partidas da equipe no Alemão, em que ocupa apenas a 14.ª colocação, com 20 pontos, bastante ameaçada pelo descenso.