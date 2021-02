Na luta contra o rebaixamento, time do Colo-Colo é ameaçado de morte

O Colo-Colo, do Chile, encara um jogo decisivo contra o Universidad de Concepción nesta quarta-feira, 17. A partida define quem vai cair para a segunda divisão chilena. Na véspera do duelo, o time de Santiago já enfrenta a pressão da torcida, que chegou a ameaçar a equipe de morte em caso de derrota.

Os jogadores foram surpreendidos pela torcida no CT do clube com uma faixa "Ou ganham, ou os matamos". Além de ameaçar a própria equipe, os fãs também deixaram recados para o Concepción no hotel. Outra faixa mostrava a frase: "Não saem vivos".

Em campo, quem for derrotado vai se unir ao Deportes Iquique e ao Coquimbo Unido, times já rebaixados. Em caso da empate o jogo vai para a prorrogação e pode seguir para a cobrança de pênaltis até definir quem permanece na elite do campeonato.

Apesar dos protestos, parte dos torcedores que foram até o CT do Colo-Colo demonstrar apoio.

Hinchas de Colo Colo llegan al Monumental para realizar un “arengazo” previo al duelo con Universidad de Concepción. Pese a las masivas muestras de apoyo, se desplegó un lienzo con la frase “ganan o los matamos”. © AgenciaUno/Karin Pozo pic.twitter.com/9HciNZ1SAW — AgenciaUno (@agenciaunochile) February 16, 2021