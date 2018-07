Na luta contra queda, Botafogo enfrenta o Atlético-PR em casa

O Botafogo inicia às 21 horas deste sábado a sua luta em busca de quatro vitórias para fugir do rebaixamento à Série B do ano que vem. Como restam apenas seis partidas até o fim do Campeonato Brasileiro, o time carioca precisa derrotar o Atlético Paranaense, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Mas, como tem sido rotina na competição, o técnico Vagner Mancini vai ter que lidar com os desfalques.

O mais recente deles veio no treino da última quinta-feira. O volante Gabriel torceu o tornozelo direito e dificilmente terá condições de jogo. Ele nem sequer foi a campo na atividade desta sexta, realizada já no local de jogo. O argentino Bolatti deverá começar a partida.

Além de Gabriel, o zagueiro André Bahia e os atacantes Rogério e Wallyson estão fora. Eles nem mesmo viajaram com a delegação à Volta Redonda. Para a defesa, Vagner Mancini deverá improvisar o volante Rodrigo Souto ao lado de Dankler, enquanto que Yuri Mamute e Jobson formarão o ataque.

Ciente da necessidade da vitória, o goleiro Jefferson afirmou que "os jogos em casa definirão a nossa vida". Por isso, o capitão do time pediu atenção ao Atlético. "Vamos pegar uma equipe que joga solto e praticamente sem responsabilidade. Eles possuem jogadores leves e que podem prejudicar. A gente tem que entrar sabendo que eles virão leves e que vamos ter dificuldades", destacou.

Sem grandes pretensões no Campeonato Brasileiro, o técnico Claudinei Oliveira deve manter o esquema com três atacantes. Entre eles Marcelo, que mesmo sem repetir a boa campanha do ano passado, quando foi um dos artilheiros da equipe, tem a confiança do treinador e pede seriedade diante dos cariocas, ameaçados de rebaixamento.

"Quando enfrentamos uma equipe que pensa que vai marcar gol a qualquer hora é diferente. Nesse caso, sabemos que o Botafogo precisa da vitória, eles vão entrar ligados e nossa equipe precisa estar com o foco. Vai ter pressão, eles vão marcar forte, mas temos condições de conseguir um bom resultado", comentou Claudinei Oliveira.