Na luta pela liderança, Botafogo joga contra a Cabofriense em Macaé

Em busca da liderança do Campeonato Carioca, o Botafogo vai enfrentar a pressionada Cabofriense neste domingo, às 16 horas, no estádio Cláudio Moacyr, em Macaé (RJ), pela 11.ª rodada. O time alvinegro, segundo colocado, tem apenas um ponto a menos que o líder Vasco, que somou 26 até o momento. A equipe de Cabo Frio (RJ) é a oitava, com 7 pontos.

"Não podemos pensar diferente, o Botafogo sempre tem que almejar a primeira colocação", afirmou Diego Jardel. "Não vai ser a camisa que vai ganhar o jogo, temos que fazer por onde. Temos trabalhado bem e, com isso, estamos entre os primeiros. A ideia é seguir no mesmo nível para conquistar essa taça".

A Cabofriense, por sua vez, vem de três derrotas seguidas e se aproxima da zona de rebaixamento. A necessidade por um bom resultado deve deixar o time alerta diante do Botafogo. Diego Jardel sabe disso. "A Cabofriense vai jogar a vida contra nós. Vai procurar impor um ritmo forte jogando em casa e temos que estar atentos com as armadilhas que podemos encontrar em Macaé".

Para o jogo, o time alvinegro não vai poder contar com o goleiro Jefferson, que está a serviço da seleção brasileira. Helton Leite e Renan disputam o posto deixado pelo capitão do time. O atacante Bill e o volante Marcelo Mattos, que se recuperam de contusão, também não jogam. A novidade é a entrada do meia Fernandes no lugar de Dierson.