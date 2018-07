Na luta pelo acesso, Vasco encara Santa Cruz no Recife

Com Kleber suspenso, o atacante Edmílson ganhou uma vaga no Vasco para o jogo deste sábado, às 16h10, contra o Santa Cruz, na Arena Pernambuco, no Recife, pela 30.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vai fazer dupla com Thalles. Uma vitória da equipe carioca significa mais um passo importante na luta pela volta à elite do futebol nacional.

O técnico Joel Santana viajou para o Recife com outra preocupação. O meia Douglas se recupera de uma contusão no olho direito e será reavaliado momentos antes da partida. Se não tiver condições de atuar, será substituído por Maxi Rodriguez. Para compensar, o volante Guiñazu, que não jogou contra o Boa no fim de semana passado, volta ao time e Dakson vai para o banco de reservas.

De acordo com Joel Santana, o Santa Cruz está em ascensão e vai criar muitas dificuldades atuando em casa. Ele disse que é preciso o máximo de atenção do Vasco para continuar firme entre os primeiros da Série B.

"Ainda faltam nove rodadas, são 27 pontos em disputa estamos numa missão. Vamos fazer quatro jogos em casa e cinco fora. São dois seguidos longe do Rio e qualquer ponto nessas partidas será muito bem vindo", declarou o técnico.

Ele acredita, porém, que o desenho final dos quatro classificados para a Série A vai se dar quando faltarem três ou quatro rodadas para o fim do campeonato.