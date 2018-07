Na luta por ponta, Atlético-MG tem desafio em São Paulo Depois da proeza de passar pelo Palmeiras no Pacaembu, na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro tem outro desafio considerável neste domingo. Em segundo lugar na tabela de classificação da competição com três vitórias e apenas uma derrota, o time mineiro enfrenta o São Paulo, no Morumbi, a partir das 16 horas, em partida válida pela quinta rodada do torneio.