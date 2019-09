Na luta por título inédito, Athletico-PR tenta abrir vantagem sobre Inter em casa

O Athletico-PR voltará a disputar uma final de Copa do Brasil após seis anos. Faz o primeiro jogo da decisão com o Internacional em casa, a partir das 21h30 desta quarta-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba, consciente de que um bom resultado, de preferência com boa margem de gols, pode ser fundamental, pois o confronto de volta da final ocorrerá em Porto Alegre, no próximo dia 18, em um Beira-Rio que estará abarrotado por torcedores do time colorado.

Marcelo Cirino, remanescente da campanha do vice-campeonato desta competição em 2013, quando a equipe paranaense foi superada pelo Flamengo - empatou em casa por 1 a 1 e perdeu por 2 a 0 no Rio -, valorizou a força da equipe rubro-negra em sua casa. “Naquela época, a gente não tinha a nossa casa (o Athletico teve de jogar na Vila Capanema), que faz toda a diferença”, disse o atacante atleticano.

"A lição que eu carrego daquela final é fazer um grande jogo dentro de casa e conseguir um bom resultado. Temos que tentar fazer um placar que nos ajude para o segundo jogo. Todos sabem da nossa força jogando em casa, com a atmosfera que a Arena tem. Então, vamos concentrar e focar para fazer um grande jogo", completou o jogador.

Essa será a segunda vez que o Athletico-PR estará presente em uma decisão da Copa do Brasil, para a qual a equipe se classificou com uma vitória nos pênaltis sobre o Grêmio após triunfo por 2 a 0 no tempo normal, na última quarta-feira, quando devolveu o placar obtido pelo time gaúcho no confronto de ida. E agora a equipe encara outro gigante do Sul, mas com o objetivo de abrir vantagem para atuar em uma situação mais confortável na finalíssima da competição.

Para este jogo de ida na capital paranaense, o Athletico tem duas dúvidas no time titular, sendo uma na lateral direita e outra na zaga. Khellven e Madson lutam pela posição na ala, enquanto Lucas Halter e Robson Bambu disputam um posto para fazer dupla de defensores com Léo Pereira.

Uma campanha épica nos trouxe até aqui. Agora, chegou o momento de fazer história! ️#VivaOFuracão #FinalCopaDoBrasil pic.twitter.com/xm9kzvxkJf — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) September 9, 2019

Léo Pereira, por sinal, volta ao time depois de ter cumprido suspensão na partida de volta contra o Grêmio. Por não ter atuado na última quarta-feira, ele já fez seu retorno ao time no empate por 1 a 1 com o Santos, no último domingo, na Vila Belmiro, onde o técnico Tiago Nunes escalou uma equipe repleta de reservas para poupar os titulares para este confronto desta quarta em Curitiba.

Madson e o meia-atacante Thonny Anderson, que não puderam encarar o Grêmio nas semifinais por questão contratual, também voltam a ficar à disposição do treinador.

Inter completo

O Internacional, por sua vez, terá força máxima nesta quarta-feira, mas foi a Curitiba com uma preocupação a mais: dois de seus atacantes, Nico López e Rafael Sobis (que deve ser reserva), estão pendurados com dois cartões amarelos e, caso sejam punidos, ficarão fora do duelo de volta da decisão.

A expectativa dos gaúchos é que o ataque do Inter funcione mais uma vez esta noite, por isso o treinador deve manter o trio ofensivo que começou jogando na vitória por 3 a 0 sobre o Cruzeiro, pelo confronto de volta da semifinal, com o experiente D’Alessandro na articulação e Nico López e o peruano Guerrero na frente.

Não é à toa que nosso hino destaca a força colorada em plagas distantes. Internacional no nome e também no campo, apenas nesta década o Clube do Povo já pintou Rio Grande, América e Planeta de vermelho graças a triunfos conquistados fora de casa. Relembre no fio! #VamoInter pic.twitter.com/MRY8tgpulf — Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 11, 2019

O Inter fechou a sua preparação para o duelo de ida da final com um treino realizado no início da noite desta terça-feira, na Arena da Baixada, onde pôde fazer uma adaptação ao gramado sintético do estádio do rival.

O time realizou o tradicional rachão de véspera de partida. O único que não participou da atividade de caráter recreativo foi Marcelo Lomba, que vai completar 100 jogos com a camisa do clube nesta quarta-feira. Ele ficou apenas realizando trabalhos específicos em um dos gols não utilizados neste treino com o resto do elenco.

Campeão da Copa do Brasil em 1992, quando levou a melhor sobre o Fluminense na final, o Inter volta a jogar a decisão da competição após dez anos. Em 2009, a equipe colorada foi derrotada pelo Corinthians na luta pelo título. Foi então a sua segunda participação no confronto que valeu o troféu do torneio.

FICHA TÉCNICA:

ATHLETICO-PR X INTERNACIONAL

ATHLETICO-PR - Santos; Khellven (Madson), Lucas Halter (Robson Bambu), Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães e Léo Cittadini; Nikão, Rony e Marco Ruben. Técnico: Tiago Nunes.

INTERNACIONAL - Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Patrick e Edenilson; D'Alessandro, Nico López e Guerrero. Técnico: Odair Hellmann.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).