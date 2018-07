Na luta por vaga na Copa, Jordânia anuncia novo técnico

Hassan terá o desafio de comandar a seleção da Jordânia nos jogos com o Usbequistão, marcados para setembro. O vencedor, em seguida, enfrentará o quinto colocado nas Eliminatórias Sul-Americanas em confronto que valerá uma vaga no torneio no Brasil no próximo ano. A Jordânia nunca disputou uma Copa do Mundo.

O egípcio se aposentou do futebol em 2007 como o maior artilheiro da seleção do seu país. Como jogador, Hassan ajudou o Egito a conquistar três títulos da Copa Africana de Nações e também a se classificar para a Copa do Mundo de 1990. Depois, passou a trabalhar como técnico, sempre em clubes do Egito, até ser anunciado nesta quarta como novo treinador da seleção da Jordânia.