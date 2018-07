Na luta por vaga na Liga Europa, Schalke e Augsburg empatam

Em confronto direto na luta por uma vaga na próxima edição da Liga Europa, Augsburg e Schalke 04 não passaram de um empate por 0 a 0 neste domingo, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Alemão. Assim, os times seguem colados na classificação no torneio nacional.

Com o empate, o Schalke permanece em quinto lugar no Campeonato Alemão, posição que o garante na Liga Europa, agora com 40 pontos. O Augsburg soma 39, é o sexto colocado e também está se classificando para o torneio continental. Ainda na luta por uma vaga na competição, o Hoffenheim é o sétimo colocado com 37 pontos.

O atacante holandês Klaas Jan Huntelaar teve a melhor oportunidade de gol pelo Schalke, aos nove minutos do segundo tempo, quando ficou de frente para o goleiro Marwin Hitz, que acabou impedindo o gol. O paraguaio Raúl Bobadilla e o brasileiro Caiuby foram os jogadores que estiveram mais perto de marcar pelo Augsburg. Mas eles não tiveram êxito, o que levou o duelo, na SGL Arena, a terminar empatado em 0 a 0.