Na luta por vaga no G6, Bahia defende série invicta e busca 4ª vitória seguida

Embalado por três vitórias seguidas e na briga por uma vaga no G6 (zona de classificação à Copa Libertadores), o Bahia recebe o Fortaleza neste domingo, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Invicto há oito jogos - não perde na competição desde o dia 13 de julho -, o Bahia tem os mesmos 30 pontos do Internacional e só está fora da área de acesso à competição continental por causa do número de vitórias (9 contra 8).

Em relação ao time que venceu o Vasco por 2 a 0, no Rio, na rodada passada do Brasileirão, o técnico Roger Machado deve realizar pelo menos uma alteração. De volta da seleção olímpica, o atacante Artur entra no lugar de Élber, formando o trio ofensivo ao lado de Lucca e do artilheiro Gilberto.

Esperando o adversário mais fechado, o treinador pode promover uma mudança também no esquema tático, tirando um volante e colocando um meia de origem. Neste caso, Guerra seria o escolhido e Ronaldo iria para o banco de reservas.

"Dentro de casa, há necessidade de jogar dentro do campo do Fortaleza. Pode ser que nós tenhamos a necessidade de colocar o Guerra. Tudo depende de como vamos planificar o jogo. O que tenho de antemão é que será um jogo duro, muito difícil", afirmou o treinador.