'Na melhor forma', Pato diz que torcida pesou em escolha

SÃO PAULO - Alexandre Pato foi apresentado oficialmente como novo jogador do Corinthians, no início da tarde desta nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava. Não houve nenhuma festa programada pelo departamento de marketing e tampouco foi permitida a entrada de torcedores, mas a sala de imprensa estava lotada, exatamente como foi na despedida de Ronaldo, ou na apresentação de Adriano Imperador. E o novo reforço de peso assegurou estar na melhor forma física de sua vida para brilhar com a camisa corintiana.

Pato, que defendeu o Milan nas últimas cinco temporadas, afirmou que está animado com chance de voltar a jogar no Brasil - ele atuou no Internacional até os 17 anos, chegando a se sagrar campeão mundial pelo clube gaúcho em 2006 - e disse que escolheu o Corinthians, entre outras coisas, porque ficou impressionado com a torcida corintiana ao ver o segundo jogo da final da Copa Libertadores do ano passado no Pacaembu. Naquela ocasião, o clube paulista se sagrou campeão ao vencer o Boca Juniors por 2 a 0, com dois gols de Emerson.

"Posso falar que depois que fui para Itália vivi cinco anos maravilhosos, mas resolvi voltar depois que senti o calor da torcida do Corinthians quando vi a final da Libertadores. É uma torcida maravilhosa, vou dar o meu melhor para os torcedores e tenho certeza que aqui eu serei muito feliz", ressaltou o atacante.

Pato vestiu a camisa 7 do Corinthians em sua apresentação e exibiu um uniforme que já conta com o logotipo da Fifa, com a taça de atual campeão mundial, e agora enfatizou que espera "dar continuidade ao títulos" que o clube vem conquistando em sequência nos últimos dois anos.

O maior desafio de Pato, de 23 anos, primeiramente, é se ver livre das lesões, principalmente as musculares, e engatar uma boa sequencia de jogos. Ele desembarcou no Brasil na última quinta-feira, em seguida passou por exames médicos que comprovaram que ele está em boas condições físicas e agora espera mostrar que está pronto para retomar a melhor da fase da sua carreira. "Vim para o melhor time do mundo. Fiz a decisão certa", afirmou.

"Eu nunca tive tão bem como estou agora. Primeiro estou muito feliz, fui recebido por todos de braços abertos. Só quero jogar e só quero ser feliz. Todos viram os exames que eu fiz, não tem nada demais, e só quero mostrar o meu valor ao torcedor corintiano", enfatizou. "Tenho que só agradecer ao Milan. Agora é uma nova aventura, um novo time, campeão do mundo", completou.

Antes de ser apresentado, Pato fez testes físicos com o fisioterapeuta Bruno Mazziotti e conversou com o técnico Tite. Pato ainda foi ao Parque São Jorge conversar com o presidente Mário Gobbi, que não compareceu à apresentação oficial do jogador. No local, ele conheceu, entre outras coisas, o busto que existe no local feito em homenagem ao ex-jogador Sócrates, que morreu em dezembro de 2011.

Pato estava no Milan e vai custar ao clube R$ 40 milhões. O valor será pago em três anos. Ele foi um dos três reforços corintianos confirmados para esta temporada. Os outros são o meia Renato Augusto e o zagueiro Gil, do Valenciennes, da França.