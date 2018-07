Na memória, encontros difíceis contra a Colômbia para Neymar

Principal estrela da seleção e jogador mais assediado na chegada da equipe a Barranquilla, o atacante Neymar terá hoje à tarde a chance de redenção diante da Colômbia. Desde a Copa do Mundo do Brasil, em 2014, o jogador tem sido protagonista dos duelos – mas não necessariamente pelo que ele faz com a bola dentro de campo.

O lance mais lembrado é o da Copa do Mundo. Em jogo válido pelas quartas de final do torneio, o lateral colombiano Zuñiga acabou atingindo Neymar pelas costas e tirou o atacante do restante do Mundial. O defensor não foi convocado pelo técnico argentino Jose Pekerman para a partida de hoje.

Na Copa América de 2015, Neymar acabou expulso da partida vencida pelos colombianos por 1 a 0. Detalhe: a expulsão aconteceu após o término da partida. Ao fim do jogo, o atacante chutou a bola nas costas de Armero e tentou dar uma cabeçada no zagueiro Murillo, que tinha ido tirar satisfação. O lance acabou custando a suspensão de Neymar

Outra confusão envolvendo o atacante diante dos colombianos aconteceu nos Jogos Olímpicos do ano passado, nas quartas de final. Ele fez uma falta dura no final do primeiro tempo e escapou de ser expulso. Houve empurra-empurra no lance e, ao final da partida, Neymar foi muito criticado pelo técnico Carlos Restrepo.